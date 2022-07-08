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صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T05:04:49+0000
صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

شفق نيوز/ أفادت شرطة نجدة بغداد، الجمعة، بانتشار دوريات "العنصر النسوي" ضمن التقاطعات والأسواق في العاصمة العراقية.  

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح الربيعي وجه بانتشار دوريات للعنصر النسوي التابع لمديرية النجدة ضمن التقاطعات والاسواق.

وأوضح البيان، أن هذه الخطوة اتخذتها مديرية النجدة للحد من حالات التحرش والسرقات التي قد تتعرض لها النساء في الاسواق والاماكن العامة.

وتضم الشرطة النسائية العراقية "شرطيات وضابطات"  تلقين تدريبا من "نوع خاص" للتصدي والتدخل العاجل لمختلف انواع المخاطر بينها ظاهرة التحرش ضد النساء.

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