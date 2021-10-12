صور .. مؤيدو مرشح خاسر يقطعون طريقا استراتيجيا في ديالى

شفق نيوز/ أقدم مؤيدو احد المرشحين الخاسرين بالانتخابات البرلمانية في ديالى، على قطع طريق استراتيجي يربط العاصمة بغداد بإقليم كوردستان والمحافظات الشمالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان مؤيدي المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، قاموا بقطع طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، احتجاجاً على النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

واضاف ان مؤيدي التميمي اعتبروا نتائج الانتخابات "غير حقيقية ومتلاعب بها" وتسببت بإبعاد مرشحهم النائب السابق عن ائتلاف النصر رياض عباس التميمي ضمن الدائرة الثالثة في ديالى.

وطالب المتظاهرون بإعادة عد وفرز الاصوات، واصفين عملية العد والفرز بـ"غير الدقيقة وبعيدة عن الارقام المسجلة لدى مراقبي الانتخابات التابعين للنائب الخاسر".

يذكر ان النائب السابق رياض التميمي خسر مقعده بفارق 15 صوتا عن منافسه المرشح سالم ابراهيم العنبكي.