سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. مؤيدو مرشح خاسر يقطعون طريقا استراتيجيا في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-12T13:00:24+0000
صور .. مؤيدو مرشح خاسر يقطعون طريقا استراتيجيا في ديالى

 شفق نيوز/ أقدم مؤيدو احد المرشحين الخاسرين بالانتخابات البرلمانية في ديالى، على قطع طريق استراتيجي يربط العاصمة بغداد بإقليم كوردستان والمحافظات الشمالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان مؤيدي المرشح عن ائتلاف النصر، رياض عباس التميمي، والذي خسر في تحقيق الفوز بالانتخابات البرلمانية، قاموا بقطع طريق بغداد – كركوك في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، احتجاجاً على النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

واضاف ان مؤيدي التميمي اعتبروا نتائج الانتخابات "غير حقيقية ومتلاعب بها" وتسببت بإبعاد مرشحهم النائب السابق  عن ائتلاف النصر رياض عباس التميمي ضمن الدائرة الثالثة في ديالى.

وطالب المتظاهرون بإعادة عد وفرز الاصوات، واصفين عملية العد والفرز بـ"غير الدقيقة وبعيدة عن الارقام المسجلة لدى مراقبي الانتخابات التابعين للنائب الخاسر".

يذكر ان النائب السابق رياض التميمي خسر مقعده بفارق 15 صوتا عن منافسه المرشح سالم ابراهيم العنبكي.

related

صور.. متظاهرون يقطعون طريقاً دولياً في ديالى احتجاجاً على تردي الخدمات

Date: 2021-07-26 14:56:32
صور.. متظاهرون يقطعون طريقاً دولياً في ديالى احتجاجاً على تردي الخدمات

تظاهرة خدمية تقطع طريقا حيوياً جديداً في ديالى وأُخرى حاشدة في الناصرية

Date: 2021-07-03 06:54:54
تظاهرة خدمية تقطع طريقا حيوياً جديداً في ديالى وأُخرى حاشدة في الناصرية

ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

Date: 2021-06-29 06:35:10
ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

وفاة صحفي مخضرم في ديالى بفيروس كورونا

Date: 2020-11-19 06:56:10
وفاة صحفي مخضرم في ديالى بفيروس كورونا

محافظة عراقية تعلن توزيع 93‎% من بطاقات الناخبين وتؤشر عزوفاً ببعض مناطقها

Date: 2021-09-18 14:40:51
محافظة عراقية تعلن توزيع 93‎% من بطاقات الناخبين وتؤشر عزوفاً ببعض مناطقها

بسبب شُح الأمطار والسيول الإيرانية.. انخفاض منسوب مياه سد عراقي بنسبة 20%

Date: 2021-04-09 07:39:37
بسبب شُح الأمطار والسيول الإيرانية.. انخفاض منسوب مياه سد عراقي بنسبة 20%

العراق يسجل مزيدا من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-04 17:57:48
العراق يسجل مزيدا من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

تحذير من "غليان شعبي".. الخط الإيراني يدمر شبكات وأجهزة الكهرباء بديالى

Date: 2021-05-18 17:23:16
تحذير من "غليان شعبي".. الخط الإيراني يدمر شبكات وأجهزة الكهرباء بديالى