صور.. أم الربيعين ترفع الرايات ولافتات الترحيب لاستقبال الحبر الأعظم

شفق نيوز/ أكملت بلدية مدينة الموصل في محافظة نينوى، يوم الجمعة، الاستعدادات الخاصة بزيارة بابا الفاتيكان الى المدينة القديمة المقررة يوم الأحد المقبل.

ورفعت بلدية المدينة الأنقاض من حوش البيعة وجهزت المكان للصلاة في كنيسة الطاهرة القديمة، والذي من المقرر أن يتوافد اليه عشرات المسيحيين صباح يوم الأحد للصلاة مع الحبر الاعظم على أرواح من قضوا نحبهم في الحرب.

وعلقت البلدية رايات الفاتيكان مع الاعلام العراقية في الشوارع التي سيمر بها البابا الذي سيعبر من الجسر العتيق أقدم جسور الموصل باتجاه حوش البيعة، كما عُلقت صور الترحيب بالحبر الأعظم في شوارع المدينة القديمة.