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صور.. مئات الكركوكيين يصلون الاستسقاء طلباً لهطول الأمطار

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T08:04:58+0000
صور.. مئات الكركوكيين يصلون الاستسقاء طلباً لهطول الأمطار

شفق نيوز/ أقام الوقف السني في محافظة كركوك، يوم السبت، صلاة "الاستسقاء" ابتهالاً إلى الله لطلب المطر بعد أن تضررت المزارع والحقول في المحافظة جراء شحة المياه.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نحو 300 شخص من ابناء كركوك يؤمهم الشيخ موفق عز الدين، أدوا صلاة الاستسقاء قرب سيطرة ليلان جنوبي كركوك وتضرعوا للباري عز وجل ان تهطل السماء على المحافظة بالأمطار لسقي مزروعاتهم.

واشار الى ان موسم الشتاء الماضي كان شحيح الأمطار فضلاً عن قيام دول المنبع التي تغذي العراق بالمياه قطعت وقللت حصة العراق المائية.

يشار الى ان العراق يعاني من أزمة خطيرة بالمياه منذ سنوات عدة إلاّ أن العام الماضي والحالي شهدا تفاقم هذه الأزمة لمستوى خطير حيث انخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات والخزانات المائية حتى أن بعضها قارب على الجفاف.

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