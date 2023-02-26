صور.. موظفو عقود يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتثبيت واحتجاج أمام مبنى محافظة ديالى

شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي العقود، يوم الأحد، تظاهرتين الأولى أمام المنطقة الخضراء والثانية أمام وزارة المالية في بغداد مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستبعدين والبالغ عددهم 580 موظفاً نظموا تظاهرة أمام وزارة المالية مطالبين بإنصافهم.

في السياق، تظاهر العقود في المزارات الشيعية التابعين للوقف الشيعي تظاهرة امام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم بعد خدمة أكثر من 15 عاماً.

والى ديالى، حيث تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى المحافظة للمطالبة برفع الحجز عن أراضيهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات المواطنين تظاهروا أمام مبنى محافظة ديالى للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من 1500 قطعة ارض وزعت عامي 2014 و2015 لشرائح الموظفين والأجهزة الأمنية والمعاقين وضحايا الارهاب.

وأضاف، ان التظاهرة هي الخامسة خلال عام واحد دون أي حلول او معالجات رغم تدخل وزارة الأعمار والإسكان التي شكلت لجنة تقصي عن الأراضي وما شابها من مشاكل.

ويؤكد مسؤولو ديالى ان الأراضي المحجوزة وزعت بخطأ اداري مخالف للضوابط القانونية ما حال دون تسليمها لأصحابها.