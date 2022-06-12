صور.. موظفو بلدية الناصرية يقيمون اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على عدم شمولهم بـ"الأمن الغذائي"

شفق نيوز/ أقام المئات من موظفي بلدية الناصرية، اليوم الاحد، اعتصاماً مفتوحاً امام مديرية البلدية وسط المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان اكثر من 500 موظف بصفة أجير يومي في بلدية الناصرية نظموا اعتصاما واضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم شمولهم بقانون الأمن الغذائي.

وبين، ان المحتجين اكدوا انهم سيستخدمون كل الطرق المسموحة لهم من اجل الحصول على حقوقهم، التي غبنت في القانون الأخير، خاصة ان بعضهم تجاوزت مدته في الاجر اليومي اكثر من 10 سنوات.

وانطلقت صباح امس السبت، تظاهرات جديدة لأصحاب العقود، حيث قامت بقطع الطريق الدولي في محافظة البصرة نتيجة عدم تثبيتهم على الملاك الدائم رغم استيفائهم للشروط اللازمة كافة للتثبيت وتهميشهم بقانون الأمن الغذائي.

وفي 8 حزيران الجاري صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.