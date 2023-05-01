صور.. موظفو العراق يتجمهرون للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وتقليل الفوارق الطبقية

تظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية يوم الاثنين، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب قبل اقرار موازنة عام 2023.

وقال احد المتظاهرين الموظف في احدى دوائر الصحة ويدعى محمد حسين في حديث لوكالة شفق نيوز اننا "تظاهرنا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، مبينا ان سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى".

وشدد على "وجوب تقليل الرواتب الرئاسات الثلاث وخفض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة والنواب قياسا برواتبهم الضعيفة، مؤكدا ان رواتب المسؤولين العالية خلقت فوارق طبقية كبيرة سيكون تأثيرها كبير على الدولة العراقية مستقبلا في حال بقاءها".

ويقول الموظف في دائرة ماء واسط مجيد حسون في حديث لوكالة شفق نيوز اننا "جئنا اليوم من محافظات عدة للتظاهر والاحتجاج على وجوب تعديل سلم الرواتب واقراره من قبل البرلمان، بما يحفظ حقوق الموظف الذي بات لا يستطيع تمشية اموره المعاشية في ظل ارتفاع الاسعار حاليا في الاسواق".

واكد حسون " الذي يعيل عائلة متكونة من 6 نفرات انه لا يستطيع ان يلبي احتياجاتهم الشهرية بدون ان يقترض من اخرين وبالتالي فان الديون قد تراكمت عليه، مؤكدا ان "سلم الرواتب الحالي لا يساوي بين الموظفين بشكل عام فهناك من يستلم راتب شهري اكثر من مليون دينار في وزارة معينة والاخر من يستلم اقل من 600 الف دينار بالرغم من لديهما نفس الشهادة ونفس الدرجة الوظيفية".

وفي ذي قار جنوبي العراق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، بأن المئات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.