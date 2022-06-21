صور .. موظفون يتظاهرون أمام مبنى الحكومة العراقية : نعاني من إجراءات عقابية

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي مديريات التنفيذ بوزارة العدل في بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف الحوافز الخاصة بهم المتوقفة منذ ستة أشهر، فيما بينوا ان الوزارة صرفت لموظفي المقر الرئيس الحوافز، بينما "عاقبت" موظفي مديريات التنفيذ الفرعية لتنظيمهم تظاهرات سابقة ضد الوزارة.

وحمل العديد من موظفي مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات أمام مبنى وزارة العدل في العاصمة بغداد، وكذلك أمام مبنى رئاسة الوزراء لافتات تطالب بصرف الحوافز الخاصة بهم، مبينين أن هذه الحوافز "اقرها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ والذي ما زال قراره ساري المفعول وكذلك أيدتها قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وأن استيفاءها والعمل بها صحيح وموافق للقانون".

وأوضح مشاركون في التظاهرة أن وزارة العدل ودائرة التنفيذ وهما المعنيتان بصرف الحوافز لم تصرفا مستحقات موظفي مديريات التنفيذ من الحوافز منذ ما لا يقل عن ستة أشهر ولأسباب مجهولة بالرغم من استمرار استيفائها من المواطنين.

ولفت المشاركون الى أن "دائرة التنفيذ قامت بصرف حوافز للأشهر الثلاثة الأولى لموظفي التنفيذ العاملين في مقر الوزارة فقط دون بقية اقرانهم من باقي الموظفين وهو ما يعد اسلوب معاقبة لباقي موظفي مديريات التنفيذ الفرعية نظراً لقيامهم بالتظاهر أمام مبنى وزارة العدل في وقت سابق"، مناشدين المسؤولين واصحاب القرار الى "التدخل لصرف مستحقاتهم من الحوافز اسوة بباقي اقرانهم من موظفي مقر دائرة التنفيذ العامة".