صور.. موصليون يتناسون الخراب والموت في عيد الحب

شفق نيوز/ على الرغم من الخراب والدمار والذكريات الحزينة التي تخيم على مدينة الموصل، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الموصليين من الاحتفاء بعيد الحب لتنسي ما خلفه احتلال تنظيم داعش للمدينة وما رافق عمليات تحريرها، حتى أن البعض منهم يحتفي بهذه المناسبة بالقرب من قبور أحبائهم.

المواطن خليل يواظب على زيارة محل لبيع الورود والهدايا كلما حل عيد الحب منذ العام 2008، يقول لمراسل وكالة شفق نيوز "أنا استغل عيد الحب للتعبير عن مشاعري تجاه زوجتي وشريكة حياتي وام اطفالي واحاول ان اثبت لها بأن حبنا سيدوم عاماً بعد آخر وسيبقى جميلاً حتى وان تغير الزمان".

اما فرحان سليمان فيشير إلى أن الحب لا يقتصر على الزوجة أو الحبيبة فقط بل يشمل الام والاب والعائلة، مضيفا "اذا كنا صادقين في نوايانا علينا ان ننشر الحب في كل مكان وان لا يقتصر الامر على يوم واحد في السنة، فمن يحب لا يحتاج ليوم محدد".

فيما يقول اسلام الحسيني ان امنيته في العام الماضي كانت ان يتزوج بحبيبته وقد تحققت هذه الامنية، مضيفا "هذا اول عيد حب يمر علينا ونحن تحت سقف واحد بعد قصة عشق عشناها لثلاث سنوات وتحملنا الكثير من الصعاب".

في حين لغيث محمد قصة مختلفة مع عيد الحب، فقد توفيت حبيبته بقصف صاروخي في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

يقول محمد إن اكثر ما يميز هذا اليوم هو الورد الاحمر الذي يطغى على كل المشاهد حتى وان اختلفت الاراء حوله لكن يبقى هو رمز الحب والمودة بين العاشقين.

واشار محمد الذي اقتنى وروداً حمراء من أحد محال الهدايا الى انه سيتوجه لزيارة قبر حبيبته، فهو يزور قبرها في كل عيد حب ويقدم لها الورد، مضيفا حتى لو تزوجت في المستقبل لن يكون هذا اليوم الا لحبيبتي التي كان الموت اقرب اليها مني ولن انساها مهما حييت".