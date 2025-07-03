صور من كربلاء.. مواكب بين الحرمين لا تهدأ

شفق نيوز- كربلاء

تستمر المواكب الحسينية في منطقة بين الحرمين بمدينة كربلاء، بإحياء مراسم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، في مشهد روحاني ومجتمعي نابض بالتضحية والخدمة والإيمان.

ومنذ ساعات الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، تتوافد المواكب الكربلائية القديمة وأهالي المدينة، لتقديم العزاء للإمام الحسين وأهل بيته، في مشهد يتكرر كل عام لكنه لا يفقد تأثيره وروعته، بل يتجدد بروح الولاء والمحبّة.

وتشارك المئات من المواكب من مختلف محافظات العراق، إضافة إلى مواكب قادمة من دول عربية وأجنبية، توزع الطعام والماء على الزائرين وتقدّم عروض العزاء واللطم في مسارات منظمة بدقة.

وتعمل العتبتان الحسينية والعباسية، على تأمين تنظيم عالي المستوى لهذه المواكب، من خلال فرق خدمية وتنظيمية تعمل ليلًا ونهارًا، استعدادًا لذروة الزيارة في يوم العاشر من محرم، ذكرى مقتل الإمام الحسين نجل نبي الإسلام.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صوراً توثق جانبا من هذه الأجواء الروحية الفريدة، التي تمتزج فيها دموع الحزن بأصوات المواكب، ورائحة الطعام بنفحات الوفاء، في واحدة من أضخم الفعاليات الدينية والمجتمعية التي يشهدها العالم الإسلامي.

هذا وقد يشهد مطار النجف الدولي حركة سفر نشطة، مع تسجيل 18 رحلة جوية اليوم الخميس، بين قادمة ومغادرة، تشمل وجهات أبرزها: دبي، البحرين، الدمام، الشارقة، بيروت، إسلام آباد، إسطنبول، ومشهد.

ويصادف يوم الأحد المقبل، العاشر من شهر محرم في التقويم الإسلامي، وهو يوم معركة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأخوته وأصحابه في واقعة شهيرة.