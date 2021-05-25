صور.. "من قَتلني؟" تعيد الاحتجاج الى بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة ما تزال مستمرة بعنوان "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، على ساحات التحرير والنسور والفردوس بالعاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي تم التحشيد لها على مدة الايام السابقة.

ويشهد محيط تلك الساحات انتشاراً أمنياً مكثفاً، بغية تأمين التظاهرات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء إلقاء القبض على 4 مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.