صور من صباح بغداد.. هكذا بدت "مدينة الضباب"

شفق نيوز/ استيقظ سكان العاصمة العراقية، صباح اليوم الاثنين، على موجة ضباب شديد لف شوارعها ومناطقها وليس الطرق الرئيسة فحسب، في مشهد وصفه البعض بأن بغداد باتت "مدينة الضباب".

ومنذ مساء أمس الأحد، تشهد بغداد، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية إلى أقل من 400 متر، وفق تقديرات خبراء الأرصاد الجوية.

وضجت مشاهد الضباب في شوارع بغداد، وانعدام الرؤية لأصحاب المركبات، على مواقع التواصل، بينما رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، الطرق الرئيسية للأسواق التجارية الكبرى وجسورها القديمة في مركز العاصمة.

وحذرت مديرية المرور العامة، سائق السيارات من موجة الضباب الكثيفة هذه من "استخدام السرعة الشديدة في السير والانتباه الشديد أثناء القيادة"، كما توقفت حركة الملاحة بشكل مؤقت في مطار بغداد الدولي.

وطالت موجة الضباب هذه، محافظات الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، وسط، والديوانية، فضلاً عن مناطق أخرى، ازدادت حدتها خلال ساعات الصباح الباكر، وتؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، وقد تصل لأقل من 500 متر.