صور من سماء العراق.. الشباب يسجّل حضوره برصد خسوف القمر

شفق نيوز- بغداد

تفاعل الشباب في بغداد وإقليم كوردستان، مع ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، مساء الأحد، التي بدا فيها القمر باللون الأحمر الداكن، فيما يُعرف بـ"القمر الدموي".

وتابع الكثير من الشباب الظاهرة التي بدأت قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً، سواء بالعين المجرّدة أو عبر الكاميرات الرقمية أو كاميرات هواتفهم النقالة، وحتى بالتلسكوب في بعض الأماكن التي يتوفر بها، في مؤشر على اهتمام فئة الشباب بهذا الحدث الفلكي الذي يظهر هذه المرة أكثر وضوحاً من المرات السابقة.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، العديد من صور الخسوف ومتابعته من قبل الشباب، في مختلف المحافظات وإقليم كوردستان.

وبدأ الخسوف بمرحلة شبه الظل في غضون الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بغداد، تلاها دخول ظل الأرض الكامل، حتى تحوّل لون القمر إلى الأحمر الدموي، وصولاً إلى ذروة الظاهرة ثم انتهاء الخسوف عند الساعة 11:55 مساءً تقريباً، حيث تمتد مراحل الخسوف لحوالي 5 ساعات ونصف، بينما وصلت فترة الخسوف الكلي (الظل الكامل) إلى أكثر من ساعة و22 دقيقة في أفضل ساعات المشاهدة، وفقاً لما أوضحه حسن رابي، الأكاديمي المختص في علم الفلك، لوكالة شفق نيوز.