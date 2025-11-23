صور من ديالى.. صفوف للطلبة في الهواء الطلق

شفق نيوز – ديالى

أظهرت صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مجموعة من الطلبة يتلقون حصصاً تعليمية في الهواء الطلق في إحدى مدارس شرقي ديالى، بسبب عدم وجود صفوف كافية.

وقال ناشطون تعليقاً على الصور في تدوينات رصدتها وكالة شفق نيوز، إن "متوسطة أجيال الوفاء المختلطة في قرية السعادة بمنطقة الندا في قضاء مندلي والتي يبلغ عدد طلبتها 330 طالباً وطالبة بواقع 7 شعب، لا تضم سوى 6 صفوف فقط".

وأشار الناشطون، إلى أن "الطلبة تلقوا حصصهم التعليمية في ساحة المدرسة نتيجة قلة الصفوف، وسط مطالبات ببناء صفوف إضافية تستوعب العدد الكلي للطلبة".

وتعاني محافظة ديالى ومحافظات عراقية أخرى من نقص في عدد المدارس ما يجعل الدوام فيها مزدوجاً، صباحياً ومسائياً، وأحياناً حتى ثلاثياً.

وتُضطر مدارس عديدة إلى دمج أكثر من شعبة في صف دراسي واحد، أو حتى دمج أكثر من مدرسة في دوام واحد وفي بناية واحدة.