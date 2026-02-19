صور من بغداد.. مدفع الإفطار يطلق قذيفته الأولى

شفق نيوز- بغداد

وثّقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، الإطلاقة الأولى لمدفع الإفطار في شارع أبو نؤاس بالعاصمة العراقية بغداد.

حيث نفّذت مدفعية الجيش العراقي فعّالية إطلاق قذيفة واحدة إيذاناً بموعد الإفطار، بالتزامن مع غروب الشمس في العاصمة بغداد.

وأظهرت الصور التي التقطتها عدسة الوكالة، قيام عدد من جنود الجيش بتحضير المدفعية والاستعدادات الخاصة بإطلاق القذيفة لإجراء الفعّالية في وقتها المحدّد.

وكانت مدفعية الجيش، قامت في وقت سابق يوم الخميس، بإجراء إطلاق تجريبي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك في شارع أبي نؤاس بالعاصمة بغداد.

ونوّه إعلام وزارة الدفاع، إلى أن الإطلاق التجريبي "سيعقبه إطلاق قذيفة يومياً خلال أيام شهر رمضان المبارك في وقت الإفطار، احتفاءً بحلول هذا الشهر الفضيل".

واسترعى إعلام الوزارة انتباه المواطنين في بغداد، إلى إمكانية سماع أصوات تلك الإطلاقات في عدد من مناطق العاصمة، مشيراً إلى أن "ما يجري يأتي ضمن الفعاليات الاحتفالية الخاصة بشهر رمضان المبارك".