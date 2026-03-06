صور من بغداد.. طوابير طويلة للحصول على الغاز

شفق نيوز- بغداد

تشهد العاصمة العراقية بغداد منذ عدة أيام أزمة كبيرة جراء شح غاز الطبخ مما يضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات تجهيز الوقود والكثير منهم يقضون الليل حتى فجر اليوم التالي على أمل الظفر بقنينة أو اثنتين من الغاز، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان حيث تكون وجبة الإفطار هي الأساسية للعوائل المسلمة.

وأفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن أهالي العديد من مناطق العاصمة لجأوا لمحطات الوقود بعدما لم يتوفر الغاز من قبل الباعة المتجولين، أو لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ به.

وأشاروا إلى أن ملامح الأزمة بدأت قبل أيام من دون إيضاحات رسمية حول الأسباب.

وأوضح مراسلونا أن الأهالي أبدوا مخاوفهم من استمرار الأزمة إلى وقت غير معلوم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وإيجاد حلول للأزمة.

وبالرغم من محاولات الحصول على إيضاح من الجهات الرسمية حول هذه الأزمة وأسبابها وحلولها إلا أن مراسلينا لم يحصلوا على أي رد.