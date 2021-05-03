صور من الهند.. عراقيون يستقلون طائرة في أول رحلة إجلاء

شفق نيوز/ أظهرت صور تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، عراقيين عالقين في الهند وهم يستقلون طائرة من الخطوط الجوية العراقية لإعادتهم إلى بلادهم.

وهذه أول رحلة طارئة لإجلاء العراقيين العالقين هناك بعدما تقطعت بهم السبل نتيجة تعليق السفر من وإلى الهند للحيلولة دون وصول السلالة الهندية من فيروس كورونا إلى البلاد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الخطوط الجوية العراقية المباشرة بإجلاء أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في وجبة أولى.

وقال حسين جليل المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن طائرة نقل العراقيين نوع بوينغ 747 خضعت لعملية تعفير وتعقيم قبل الرحلة، والإجراء نفسه سيكون عند وصولها ارض مطار بغداد الدولي.

وأضاف "سوف تكون هناك رحلات إجلاء أخرى بعد أخذ الموافقات الرسمية والأصولية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن الوافدين سيتم اجراء لهم الفحص المختبري PCR، لتأكيد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما سيتم حجرهم لمدة 14 يوماً في أماكن خصصت لهم من قبل وزارة الصحة العراقية.

ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوقا في الإصابات، حيث تسجل البلد الآسيوي أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ 22 أبريل/نيسان الجاري، مما تسبب في إجهاد النظام الصحي في البلاد، ونقص حاد في أسرة المستشفيات، وإمدادات الأكسجين، والأدوية.