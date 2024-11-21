صور من الحلة.. صمت الشوارع في آخر أيام حظر التجوال

شفق نيوز/ في اليوم الثاني والأخير من حظر التجوال الذي فُرض في العراق لإتمام التعداد السكاني، رصدت عدسة وكالة شفق نيوز أجواءً هادئة في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

ووثقت عدسة الزميل كرار جبار مشاهد تعكس الهدوء الذي خيم على شوارع المدينة الخالية من المارة، حيث اكتفى أفراد الأمن بالانتشار على جوانب ووسط الطرق، فيما تواجدت بعض السيارات المخولة بالتجول، إلى جانب أطفال يلعبون بدراجاتهم الهوائية.

وأمنت قوات من شرطة بابل الطرقات في المدينة خلال فترة حظر التجوال، الذي بدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ومن المقرر أن ينتهي مساء اليوم، تزامنًا مع إتمام عملية التعداد السكاني في عموم العراق.

ومنذ اليوم الأول للتعداد، والذي بدأ أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، سادت أجواء هادئة ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

ورغم بعض التحديات التي واجهتها الكوادر الصحفية أثناء تغطية الحدث، أكدت اللجنة الأمنية العليا للتعداد على تسهيل حركة الصحفيين المخولين، والذين يحملون بطاقات معتمدة تخولهم التنقل بسهولة في ظل حظر التجوال.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد لضمان نجاح العملية، مؤكدًا أن التعداد يعد خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات وتخطيط المشاريع المستقبلية.