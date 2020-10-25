صور من التحرير.. توافد مستمر نحو ساحة التظاهر وسط بغداد





شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بموقف ساحة التظاهر في بغداد، مشيراً الى توافد مستمر نحو التحرير وسط العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المتظاهرين في بغداد توزعت بنحو 900 متظاهر في ساحة التحرير، و500 في منطقة العلاوي"، مشيراً إلى "قطع طريق واحد من ساحة الفارس العربي باتجاه العلاوي".

وأوضح المصدر، أن "نحو 300 متظاهر تحركوا في الوقت الحاضر من نقابة المهندسين الى ساحة الفارس"، لافتاً إلى أن "توافد المتظاهرين نحو ساحة التحرير يسير من جهة ساحتي الطيران والخلاني وشارع السعدون".

وبين المصدر، أن "شارع السعدون والازقة المؤدية لشارع ابو نواس مقطوعة بالكتل الكونكريتية مع انتشار قوات الشغب"، مشيراً إلى "قطع ساحة الطيران باتجاه التحرير مع انتشار قوات امنية ومكافحة الشغب".

كما لفت المصدر إلى أن "جسر السنك والطرق المؤدية لشارع الرشيد مقطوعة بالكتل الكونكريتية أيضاً، من قبل قوات مكافحة الشغب"، موضحاً أن "الاعداد الموجودة في التحرير تتجاوز الالف متظاهر، مع انتشار المفارز الطبية".

وفي منطقة العلاوي، لفت المصادر الى "حدوث حالات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامني"، مشيراً إلى "رشق القوات الامنية بالحجارة بشكل مستمر".

وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

في وقت دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

واضاف رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم".

وبين أن "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين".



