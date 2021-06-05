صور.. منتسبو الشرطة والجيش في سنجار يتبرعون لمتضرري مخيم "شاريا"

شفق نيوز/ شارك منتسبو الشرطة والجيش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم السبت، بحملة تبرع لمساعدة نازحيّ مخيم "شاريا" في دهوك الذين تشردوا جراء اندلاع حريق كبير أتى على مئات الخيم.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "منتسبي شرطة سنجار والعشرات من فرقة المشاة 20 في الجيش العراقي التي تمسك الارض في محيط مركز القضاء، يقفون في طابور للتبرع لنازحي مخيم الايزيديين الذي احترق امس الجمعة".

وبين أن "ذلك جاء بعد مبادرة اطلقها شباب قضاء سنجار لجمع التبرعات وتوزيعها على العوائل النازحة المتضررة من الحريق"، مشيرا الى ان الحملة انطلقت صباح اليوم وما زالت مستمرة.

واندلع حريق هائل يوم أمس الجمعة في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى.