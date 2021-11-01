صور.. معرض للصناعات المحلية في مهرجان بابل الدولي

شفق نيوز/ شهد مهرجان بابل الدولي، يوم الاثنين، إقامة معرض للصناعات المحلية شاركت فيه شركات من مختلف القطاعات الإنتاجية من عدة محافظات عراقية.

وأكد المشاركون في المعرض في تصريحاتهم لوكالة شفق نيوز، على أهمية إقامة مثل هكذا معارض لتشجيع الإنتاج المحلي وتنشيط الاقتصاد العراقي.

مدير فرع بابل لشركة التأمين الوطنية العراقية، محمد طرخان، أوضح لوكالة شفق نيوز، إن "شركة التأمين الوطنية من أعرق الشركات في العراق، ونحن نعمل على نشر ثقافة التأمين لأهميتها ومنافعها للمواطن".

بدوره أعرب المواطن عباس نافع، في حديثه لشفق نيوز، عن سعادته لحضوره فعاليات مهرجان بابل الدولي، والاطلاع على هذه المعارض المحلية.

وقال "تواجدنا اليوم ضمن فعاليات مهرجان بابل جميل جداً خاصة مع تواجد شركات محلية تعرض منتجاتها، مثل شركة أسمنت الكوفة، وكذلك شركات السيارات"، داعياً إلى أن تكون منتجات الشركات على تماس مع حياة المواطن وقريبة منهم.

وانطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي، مساء يوم الخميس الماضي الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة فنانين عراقيين وعرب.