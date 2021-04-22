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صور.. معرض للخط العربي الإسلامي في السليمانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-22T15:06:36+0000
صور.. معرض للخط العربي الإسلامي في السليمانية

شفق نيوز/ افتتح في المعرض الوطني بمدينة السليمانية، يوم الخميس، معرض خاص للخط العربي الاسلامي بعنوان "سمفونية الحروف" بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال الخطاط دانا دارا في افتتاح معرضه الخاص الاول لوكالة شفق نيوز، "اليوم تم افتتاح معرضي الاول للخط العربي بانواعه المختلفة الكوفي والنسخ والرقعة والفارسي تيمنا بقدوم شهر رمضان".

وأشار إلى عرض 62 لوحة فنية للخط العربي الاسلامي الذي يعد من الخطوط الجميلة والمميزة بأحرفها ونقوشها وحركاتها التي تظهر جمالية في التعبير عن الروح في الجسد".

وعبر دارا عن أمنياته "بافتتاح مركز خاص للخط العربي في مديرية الثقافة بالسليمانية ليستمر فن الخط الاسلامي في حياتنا، لانه فن جميل ويحكي تاريخنا الاسلامي".

وشدد على ضرورة "احياء هذا التاريخ وخاصة بين شريحة الشباب الذين يحتاجون الى رؤية جمالية الخط العربي ومكنوناته الحرفية".

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