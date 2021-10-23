صور.. معرض الكتاب في البصرة بمشاركة 200 دار نشر محلية وأجنبية

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض الكتاب على أرض معرض البصرة الدولية، يوم السبت، بمشاركة اكثر من 200 دار نشر محلية وأجنبية وعربية.

وقالت غادة العاملي مديرة مؤسسة المدى، لوكالة شفق نيوز إن "هذه الدورة الأولى في محافظة البصرة"، مضيفة، أن "إقامة معرض البصرة الدولي جاء بطلب من مثقفي وكتاب محافظة البصرة والقامات الإبداعية في المحافظة ومحافظات الوسط والجنوب".

وتابعت، أن "هذا المعرض يشمل العديد من الكتب والفعاليات".

من جانبه، قال الناقد والكاتب حيدر الاسدي لوكالة شفق نيوز إن "المعرض مهم جداً لنشر وتطور الثقافات الأخرى"، مضيفاً، "سوف يتخلل المعرض جلسات وحوارات أدبية".

مشاركون عرب اكدوا لوكالة شفق نيوز على "أهمية الحضور ومشاركة الدول العربية في المعرض الكاتب".

وقال أحمد من دولة مصر إن "حضورنا اليوم هو مشاركة الثقافات العربية بين البلدان"، موضحاً أن "الكتب التي شاركها في المعرض هي كتب ثقافية".