صور.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير في محافظات نينوى والمثنى وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع في محافظة نينوى على الطريق العام تلعفر- سنجار- قرب معمل سمنت سنجار اثر اصطدام بين مركبتين الأولى (٢٧٦٥٩) بغداد أجره نوع تويوتا باص والمركبة الثانية (١٥٦١٢) دهوك أجرة نوع تويوتا كورولا ،بسبب عدم استخدام المسار الصحيح وعدم تقدير المسافة من قبل سائق المركبة الأولى"، موضحة أن "الحادث اودى بحياة شخص وإصابة آخر".

وأضافت أن "حادث انقلاب مركبة وقع في محافظة المثنى قضاء الخضر للمركبة المرقمة (٨٤٧٥أ) ذي قار حمل نوع نيسان بسبب السرعة الشديدة والإهمال، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم انقلابها على الكتف الترابي"، مبينة أن "الحادث اودى بحياة شخصين".

وأوضحت أن "حادث سير ثالث وقع اثر اصطدام في محافظة صلاح الدين- قضاء الدور الشارع الرئيسي الذي يربط القضاء مع قضاء تكريت مفرق البوعجيل بين المركبتين الأولى (٩١٣١٧ي) بغداد خصوصي نوع BYD والمركبة الثانية (٣٠٢٧٥٨ بغداد فحص مؤقت) نوع دايو برنس، ما ادى الى وقوع 3 إصابات".