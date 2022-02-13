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صور.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادثي سير في صلاح الدين وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-13T14:32:16+0000
صور.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادثي سير في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وديالى، يوم الأحد، بمصرع وإصابة ستة مدنيين بينهم طفل بحادثي سير في المحافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث  تصادم مروع وقع ،ظهر اليوم، بين عجلتين على طريق سامراء - تكريت في أطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت، (مركز محافظة صلاح الدين)، وقع ظهر اليوم، وأسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين، وإصابة اثنين آخرين".

وبين أنه "تم نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي وإخلاء الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

كما أبلغ مصدر أمني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً كان يستقل دراجة هوائية لقي مصرعه بحادث دهس في منطقة (كاطون الرازي ) ٦غرب بعقوبة".

واضاف أن "جثة الطفل تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظتي صلاح الدين وديالى، تصاعدا بحوادث السير بسبب الإهمال أو تهالك منظومة الطرق، ويوم امس السبت، أودى حادث سير في مكيشيفة نفسه بحياة مدني جراء انقلاب صهريج كان يقوده واحتراقه.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "سائقا لقي مصرعه باحتراق صهريج على طريق سامراء تكريت في أطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت".

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