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صور .. مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروع في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-13T08:04:55+0000
صور .. مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع واصابة 11 شخصاً بينهم أطفال بحادث سير مروع في اطراف قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة مدنيين بينهم طفلة لقوا مصرعهم واصيب ثمانية اخرون بجروح بليغة بتصادم مركبتين عند مدخل قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، وذلك بسبب قطع الممر الثاني من الطريق لاعمال صيانة وتحويل سير المركبات الى ممر واحد".

وبين انه "تم نقل جثث الضحايا والمصابين وهم بحالة حرجة الى مستشفى بلد فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظات عدة تصاعدا كبيرا بالحوادث المرورية بسبب تهالك منظومة الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية.

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