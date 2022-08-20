صور.. مصرع شخص حرقاً بحادث سير في الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في الديوانية، يوم السبت، بمصرع شخص بحريق اندلع في صهريج لحمل المشتقات النفطية بحادث سير في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة سائق عجلة صالون نوع (كورولا) وإخماد حريق في صهريج محمل بالنفط الأسود، نتيجة حادث اصطدام على طريق الديوانية - السماوة السريع".

وبينت أنه "تم تطويق النيران المشتعلة بالمركبتين وإبعاد خطر الحريق عن سالكي الطريق وإنهاء الحادث ونقل الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".

وعزت المديرية سبب الحادث إلى "الاجتياز الخاطئ".