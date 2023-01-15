صور .. مصرع رجل مسن وانقاذ ثلاث نساء وطفل باحتراق دار جنوبي العراق

شفق نيوز/ لقي رجل مسن حتفه بينما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاث نساء وطفل جراء احتراق منزل في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وفقا لما أعلنته مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن فرقها أنقذت ثلاث نساء وطفل حجزتهم النيران داخل دارهم المحترق في منطقة ابي الخصيب في محافظة البصرة فيما انتشلت جثة رجل مسن معاق لم تمهله النيران من الهروب منها ليفارق الحياة على اثرها.

ووفقا للبيان فقد هرعت الى موقع الحادث وباشرت حال وصولها باجرء عمليات الإنقاذ بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد لتقدم الفرق الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين نتيجة استنشاق نواتج الحريق وتأمن تسليم الجثة الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية، عازيا سبب وقوع الحادث إلى الإهمال بشروط السلامة.