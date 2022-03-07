صور.. مسؤول حكومي يرتطم بجسر جنوبي العراق ويتسبب بانهياره

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الاثنين، بإصابة مسؤول في شركة نفط المحافظة جراء اصطدام سيارته بأحد جسور المشاة، ما تسبب بانهيار الجسر وتضرر عدد من السيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير المكتب الخاص لمدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير، اصطدم بسيارته نوع (لاند كروزر) بجسر للمشاة على الطريق الرابط بين قضاءي الشطرة والغراف، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين أن "الحادث تسبب بانهيار الجسر ما أدى إلى إلحاق أضرار ببعض السيارات المارة بالطريق دون تسجيل إصابات بشرية"، مشيرا الى ان "الحادث أدى أيضاً إلى قطع الطريق لكون الجسر سقط على الشارع".