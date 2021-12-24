صور.. مسيحيو بغداد يقيمون قداس عيد الميلاد

شفق نيوز/ أقام المسيحيون يوم الجمعة قداس عيد الميلاد في عدد من كنائس العاصمة العراقية بغداد.

ويحيي أبناء الديانة المسيحية في العراق والعالم قداس عيد الميلاد يوم ٢٤ كانون الثاني/ديسمبر من كل عام.

ويأتي إحياء القداس وسط انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم والتي قيدت الاحتفالات والمناسبات الدينية بصورة كبيرة منذ عامين.

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003.

وهاجر المسيحيون إلى أوروبا وأمريكا ودول أخرى هرباً من الاضطرابات الأمنية المتواصلة واستهدافهم من قبل جماعات متشددة في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

كما يتحدث مسيحيون عن عمليات استيلاء ممنهجة على منازلهم وممتلكاتها في أرجاء العراق خاصة في بغداد، بطرق وأساليب مختلفة، شملت في بعض الأحيان مواقع دينية كالأديرة والمدارس القديمة.