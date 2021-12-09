صور.. مراسم خاصة لاستقبال رفات ضحايا ايزيديين

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، مراسم استقبال عشرات الرفات من الضحايا الإيزيديين، ليواروا الثرى في قرية كوجو جنوبي سنجار.

وجرت المراسم بحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ورجال دين ايزديين وذوي الضحايا وأهالي المنطقة.

وافاد عضو في لجنة استقبال خلف قرو سليمان لوكالة شفق نيوز بأن هذه الوجبة الثانية شملت 41 شخصا من الضحايا الإيزيديين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش اثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014.

يذكر ان عدد المقابر الجماعية التي تضم ايزيديين يبلغ اكثر من ثمانين مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار، حيث اقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف الالاف من الايزديين اثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014