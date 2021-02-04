صور.. مراسم تشييع رسمية وشعبية للضحايا الايزيديين ببغداد

شفق نيوز/ أُقيم في نصب الشهيد بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، مراسم تشييع رسمية وشعبية لتأبين رفات عدد من الضحايا الايزيديين الذين قضوا على يد تنظيم داعش في العام 2014.

وشارك في المراسم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ووزير الخارجية فؤاد حسين، وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، فضلاً عن عدد من ذوي الضحايا.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أرفق معها عددا من الصور علق عليها، إنها "مراسم تشييع لعدد من الضحايا الايزيدين الذين قتلهم داعش الإرهابي والذين سيوارون الثرى في قرية كوجو التي كانت مسرحا لجريمة ارهابية تجسد دموية داعش".

وأضاف أن "ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الاديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في انصافهم".