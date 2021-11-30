صور.. مدير الدفاع المدني يكشف تفاصيلاً جديدة عن حريق الشورجة

شفق نيوز/ كشف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحريق الكبير الذي اندلع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقال بوهان لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في بناية كبيرة متهالكة مشيدة من الطابوق والخشب والسندويج بنل، وتفتقر لوسائل السلامة والامان وهذه مخالفة لشروط وتعليمات السلامة التي تؤكد عليها مديرية الدفاع المدني".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره الى المباني المجاورة، خاصة أن البناية مجاورة للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية ولعدد من المحال التجارية القديمة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في سوق الشورجة في العاصمة بغداد، والذي يعد أكبر الأسواق التجارية في العراق.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني استنفرت فرقها في جانب الرصافة من بغداد لاحتواء الحريق.