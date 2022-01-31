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صور.. "مخربون" يتسببون بإغلاق معلم تاريخي في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-31T07:49:57+0000
صور.. "مخربون" يتسببون بإغلاق معلم تاريخي في الأنبار

شفق نيوز/ "بهدف الحفاظ على ما تبقى من آثار "مئذنة الفاروق" التاريخية، الواقعة بقضاء هيت غربي محافظة الانبار العراقية، بعد أن طالتها أعمال تخريبية، من قبل بعض الزائرين، عملت ادارة الموقع على اغلاقه، ومنع الوصول إليه، وذلك بحسب ما افاد به مراقب آثار هيت، نبيل موسى.

يشار إلى أن المئذنة يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وهي أحد المعالم الأثرية في العراق، حيث استخدمت سابقا لأغراض عسكرية مثل مراقبة جيوش العدو التي كانت تهاجم المدينة، وكان الخليفة عمر بن الخطاب، قد قام بإعادة بنائها وتأهيلها في عصر الإسلام، وسميت بالفاروق تيمنا بالخليفة الفاروق وهو لقب عمر بن الخطاب، الذي أعاد تأهيل منارتها.

وقال موسى، في حديث له مع وكالة شفق نيوز، إن "السياح القادمين من داخل المحافظة وخارجها لزيارة المئذنة، قاموا بتخريب المكان، فضلا عن تآكل سُلمها، وهذا ما دفعنا إلى اغلاق المكان في الوقت الحاضر، لحين الموافقة على تأهيل الموقع".

وأشار إلى أن "زائري المئذنة قاموا لأكثر من مرة بالاعتداء والاساءة إلينا وإلى حارسها". مؤكداً، بأن "سنقوم بتقديم شكوى على كل من تسبب بتخريب هذا المكان، من ابناء قضاء هيت، وتقديمهم للقضاء، لينالوا جزائهم العادل".

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