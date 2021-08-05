صور.. مخالفات بيئية لمؤسسات حكومية تثير غضب اهالي الكوفة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من اهالي قضاء الكوفة في النجف، يوم الخميس، احتجاجاً على مخالفات بيئية لمؤسسات حكومية تسببت بانتشار الأمراض والروائح الكريهة في المناطق المطلة على نهر الفرات.

وقالت مراسلة وكالة شفق نيوز، ان الاهالي نظموا وقفة احتجاجية في كورنيش الكوفة بسبب قيام المستشفيات ومديرية المجاري ومؤسسات حكومية اخرى بتصريف المياه الثقيلة في نهر الفرات.

واكد المتظاهرون لمراسلتنا ان هذه المخلفات البيئية تسببت بتفشي الامراض الانتقالية بين الاهالي ليس في قضاء الكوفة فقط بل في المناطق الاخرى من محافظة النجف، فضلا عن الروائح الكريهة.