صور.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية بسبب الحوادث

شفق نيوز/ اقدم عشرات المواطنين في اقصى شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على قطع الطريق الرابط بين ذي قار ومحافظة الديوانية، احتجاجاً على كثرة الحوادث المرورية التي أودت بحياة العديد من سالكي الطريق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قضاء الفجر في ذي قار قطعوا طريق الفجر - آل بدير، للمطالبة الممر الثاني (السايد) للطريق بسبب كثرة الحوادث المرورية.

وبين أن المحتجين هددوا بقطع التقاطع الرئيسي الذي يربط محافظات ذي قار وواسط والديوانية مع العاصمة بغداد.

وأشار مراسلنا إلى أن المحتجين أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم هذا بعد مللهم من كثرة الوعود الحكومية المزيفة، وانهم لن يبرحوا عن أماكنهم حتى تحقيق مطالبهم.