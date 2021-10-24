سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية بسبب الحوادث

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-24T08:45:19+0000
صور.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية بسبب الحوادث

شفق نيوز/ اقدم عشرات المواطنين في اقصى شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على قطع الطريق الرابط بين ذي قار ومحافظة الديوانية، احتجاجاً على كثرة الحوادث المرورية التي أودت بحياة العديد من سالكي الطريق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من اهالي قضاء الفجر في ذي قار قطعوا طريق الفجر - آل بدير، للمطالبة الممر الثاني (السايد) للطريق بسبب كثرة الحوادث المرورية.

وبين أن المحتجين هددوا بقطع التقاطع الرئيسي الذي يربط محافظات ذي قار وواسط والديوانية مع العاصمة بغداد.

وأشار مراسلنا إلى أن المحتجين أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم هذا بعد مللهم من كثرة الوعود الحكومية المزيفة، وانهم لن يبرحوا عن أماكنهم حتى تحقيق مطالبهم.

related

صور.. متظاهرون يقطعون طريقاً دولياً في ديالى احتجاجاً على تردي الخدمات

Date: 2021-07-26 14:56:32
صور.. متظاهرون يقطعون طريقاً دولياً في ديالى احتجاجاً على تردي الخدمات

صور.. زحام كبير بسبب قطع طريق يربط بين ذي قار وبغداد

Date: 2021-08-07 16:36:04
صور.. زحام كبير بسبب قطع طريق يربط بين ذي قار وبغداد

محتجون يقطون طريقاً بالاطارات المشتعلة في الناصرية

Date: 2021-08-13 15:46:08
محتجون يقطون طريقاً بالاطارات المشتعلة في الناصرية

هروب مشتبه بإصابته بـ"كورونا" من احدى المستشفيات العراقية

Date: 2020-03-16 13:07:28
هروب مشتبه بإصابته بـ"كورونا" من احدى المستشفيات العراقية

بسبب تردي الخدمات.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار ببغداد (صور)

Date: 2021-08-23 15:54:30
بسبب تردي الخدمات.. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار ببغداد (صور)

تسجيل 24 حالة وفاة واكثر من 200 اصابة جديدة بكورونا جنوب العراق

Date: 2020-06-27 12:38:01
تسجيل 24 حالة وفاة واكثر من 200 اصابة جديدة بكورونا جنوب العراق

صور .. مؤيدو مرشح خاسر يقطعون طريقا استراتيجيا في ديالى

Date: 2021-10-12 13:00:24
صور .. مؤيدو مرشح خاسر يقطعون طريقا استراتيجيا في ديالى

راصد جوي: هذا ما سيحدث في الساعات المقبلة جنوبي العراق

Date: 2021-04-25 17:03:08
راصد جوي: هذا ما سيحدث في الساعات المقبلة جنوبي العراق