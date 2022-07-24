صور .. محتجون يقطعون طريقاً حيوياً ويغلقون شركة نفطية بذي قار وعقود يتظاهرون في بغداد

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، بقطع طريق (شطرة _ ناصرية) شمالي المحافظة، في وقت اقدم فيه متظاهرون على إغلاق شركة نفط ذي قار.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "أفراداً من عشيرتي بني زيد وخفاجة قطعوا الطريق الرابط بين الشطرة والناصرية بالإطارات المحترقة على خلفية الجفاف الذي ضربهم وسوء التيار الكهربائي".

وبينوا ، ان "قطع الطريق تسبب بزحام شديد، وفقد التواصل بين اكبر مدينتين في محافظة ذي قار".

وفي ذي قار أيضا، أقدم المئات من الخريجين على الاعتصام وإغلاق شركة نفط ذي قار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعتصمين طالبوا الحكومة الاتحادية والمحلية بإيجاد فرص عمل لهم. والى بغداد، تظاهر المئات من أصحاب العقود (الأجور اليومية) في مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عموم المحافظات أمام مبنى وزارة المالية وسط العاصمة بغداد.

وطالب المتظاهرون بتحويلهم الى عقود ثابتة بعد مرور سنين على بقائهم أجور يومية.