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صور .. محتجون يقتحمون مبنى مكتب البرلمان العراقي في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-09T11:58:44+0000
صور .. محتجون يقتحمون مبنى مكتب البرلمان العراقي في كركوك

شفق نيوز/ نظم العشرات من خريجي قسم الهندسة من اهالي كركوك يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس النواب العراقي في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين اقتحموا البوابة الرئيسية لمبنى المكتب الا ان قوات مكافحة الشغب منعتهم من الولوج إلى الداخل.

و دأب خريجو الجامعات والمعاهد واصحاب الشهادات العليا في محافظات العراق كافة بالخروج بتظاهرات تطالب بالتعيين إلا أن الحكومة لم تستجب لهم بسبب قلة التخصيصات المالية والترهل الوظيفي الحاصل في مؤسسات الدولة ودوائرها. 

وقال مراسلنا إن هؤلاء الخريجين سبق أن تلقوا وعودا بالتعيين من وزيري النفط والداخلية خلال زيارتهما محافظة كركوك.

ولوح المتظاهرون بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وطالبوا ايضا ان تتم اضافة فقرة تعيينهم في الموازنة الاتحادية للعام 2021 .

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