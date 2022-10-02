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صور .. محتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T07:38:00+0000
صور .. محتجون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في كركوك

شفق نيوز/ أقدم العشرات من المحتجين، صباح اليوم الأحد، على إغلاق مبنى الحكومة المحلية في محافظة كركوك مطالبين بتعيينهم وتثبيتهم في المؤسسات الرسمية التي يعملون بها بصفة عقود.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من أصحاب عقود النفط في شركة نفط الشمال وآخرين من الكوادر الصحية أغلقوا مبنى محافظة كركوك ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مبنى المحافظة.

وأضاف أن أصحاب عقود النفط طالبوا وزارتهم بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم على الملاك الدائم بينما الكوادر الصحية طالبوا باستثنائهم من ضوابط التعيين المعتمدة في كركوك.

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