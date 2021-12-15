صور.. محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة ديالى وتظاهرات في الديوانية

شفق نيوز/ اغلق محتجون غاضبون من خريجي المعاهد الفنية، يوم الأربعاء، مبنى محافظة ديالى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين بدأوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى محافظة ديالى وقطعوا شارع المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين بعد سلسلة تظاهرات لم تفضِ إلى أي نتائج.

واضاف ان خريجي المعاهد الفنية رفعوا لافتة أمام بوابة مبنى محافظة ديالى بعد بدء اعتصامهم السلمي عقب تظاهرة شارك بها العشرات للمطالبة بالتعيين.

وفي الديوانية، أضرب المئات من الأجور اليومية والعقود في بلدية المحافظة عن الدوام الرسمي والعمل للمطالبة بتنفيذ قرار 315 وصرف مبالغهم المالية وعدم التلاعب فيها.

وفي السياق، استمر خريجو كلية الزراعة في الديوانية باعتصامهم أمام زراعة الديوانية للمطالبة بإطلاق درجات الحذف والاستحداث.