صور .. محتجون على تردي الخدمات يقطعون طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ خرج العشرات من الأشخاص في محافظة ديالى، صباح اليوم الأحد، في تظاهرات ضد تردي الواقع الخدمي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد مع حلول فصل الصيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة نظمها اهالي قرية الجيزاني التابعة لقضاء الخالص، حيث أقدم المحتجون على قطع طريق بغداد - كركوك احتجاجا على تردي الخدمات والمتمثلة بالنقص الحاصل في ساعات إمداد الطاقة الكهربائية، وكذلك قلة المياه.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.