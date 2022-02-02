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صور.. مجهولون يضرمون النار بآليات شركة منفذة لمشروع في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-02T13:39:30+0000
صور.. مجهولون يضرمون النار بآليات شركة منفذة لمشروع في بغداد

شفق نيوز/ اقدم مجهولون، يوم الأربعاء، على إحراق آليات شركة منفذة لإحدى مشاريع محافظة بغداد في قضاء المدائن جنوبي العاصمة.

وادانت محافظة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "العمل الاجرامي الذي استهدف احدى الشركات المنفذة لمشاريعها، في قضاء المدائن"، موضحة أن "جهة مجهولة في ساعة متأخرة من الليل، اضرمت النار في الاليات الخاصة بالشركة المنفذة لمشروع توسعة طريق (بغداد / الكوت)، ولاذت بالفرار، في ناحية جسر ديالى ضمن قضاء المدائن".

واشار البيان الى ان "النيران التهمت 5 اليات خاصة بالاكساء، وهي: حادلتان، وحادلة اخرى مطاطية، وعجلة حوضية، وآلية مكنسة".

واضاف البيان، "ان محافظة بغداد، اتخذت جميع التدابير القانونية بالحادث، والتحقيق لازال جارٍ بالجريمة"، لافتا الى أن "المشروع عبارة عن توسيع الطريق الرابط بمدخل (بغداد / الكوت)، وان اعمال الاكساء كانت مستمرة وبصورة طبيعية".

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