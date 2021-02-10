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صور.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسراً "مهماً" وسط الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-10T10:04:40+0000
صور.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسراً "مهماً" وسط الناصرية

شفق نيوز/ اقدم متظاهرو ذي قار، اليوم الاربعاء، على قطع جسر مهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الخريجين أقدموا على قطع جسر النصر، أحد أبرز الجسور وسط مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن " عملية القطع تسببت بزحام سير شديد".

وبين، أن " المحتجين قطعوا الجسر للمطالبة بالتعيين".

وخرج العشرات من المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، اليوم الأربعاء، بتظاهرة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

ومنذ قرابة عام، هناك اعتصام مفتوح أمام شركة نفط ذي قار بمدينة الناصرية، إذ تلتحق وجبات جديدة من العاطلين عن العمل بالاعتصام كلما جرى توفير فرص لزملائهم المعتصمين هناك.

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