صور.. متظاهرو الناصرية يصعدون احتجاجهم بقطع الجسور وسط المدينة

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين قاموا بقطع الجسور الحيوية وسط مدينة الناصرية.

وقال مراسلنا إن متظاهريّ الناصرية قاموا بقطع الجسور الحيوية بإحراق الإطارات، وذلك بالتزامن مع التصعيد الذي شهدته العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وشهدت العاصمة بغداد مساء اليوم، تصعيداً خطيراً بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير، أسفر لغاية الآن عن سقوط أحد المتظاهرين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة.

وقال مصدر أمني وشهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من حديقة الأمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاروا إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ القانون للسيطرة على ساحة التحرير.