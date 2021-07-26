صور.. متظاهرون يقطعون طريقاً دولياً في ديالى احتجاجاً على تردي الخدمات

شفق نيوز/ قطع متظاهرون في ديالى، يوم الاثنين، طريقاً دولياً احتجاجاً على تردي خدمات الماء والكهرباء والتلكؤ في معالجة هذه المشاكل، مطالبين بإقالة مديري هذه الدوائر.

وقال منظمو التظاهرة لوكالة شفق نيوز، ان العشرات من اهالي خانقين قطعوا طريق المنذرية الدولي المؤدي الى ايران قرب نقطة تفتيش شرقي خانقين بسبب سوء الخدمات وترديها وخاصة الماء والكهرباء.

وطالب المتظاهرون بإقالة مديريّ دوائر الماء والكهرباء لغياب الحلول والمعالجات اللازمة وشح المياه الذي سببه تردي التيار الكهربائي وانعدام العدالة بالتوزيع وعدم تأمين التيار الكهربائي اللازم لمحطات تصفية المياه في خانقين.

واكد المتظاهرون ان خانقين اصبحت تعتمد على مياه الابار بنسبة 60% الا ان تردي الكهرباء وتلكؤ معالجة المشاكل الفنية والقطوعات الكهربائية تسبب بتوقف العديد من الابار.

ودعوا الحكومة المحلية الى تلبية مطالب خانقين المشروعة والايفاء بالوعود التي قدموها سابقا حيال الخدمات الاساسية.

وشهدت عدة وحدات ادارية خلال الشهر الجاري والماضي موجة احتجاجات وقطع طرق بسبب تردي وانعدام التيار الكهربائي وماء الشرب والخدمات الاساسية الاخرى.