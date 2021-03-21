صور.. متظاهرون يغلقون مبنى إدارة محلية بذي قار احتجاجاً على تغيير القائممقام

شفق نيوز/ اغلق متظاهرون في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، مبنى القائممقامية احتجاجاً على إعفاء القائممقام وتعيين بديلاً عنه لإدارة القضاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين قاموا بإغلاق مبنى القائممقامية في القضاء احتجاجا على تعيين عمار الركابي بمنصب القائممقام بدلا من كاظم الفياض.

وبين أن المتظاهرين يرفضون إعفاء الفياض، وفي الوقت نفسه يرفضون بديله عمار الركابي لكونه ينتمي إلى أحد الأحزاب.

وكان محافظ ذي قار المؤقت قد أعفى كاظم الفياض من إدارة قضاء الرفاعي، وقام بتسمية بديلاً عنه.

ويوم أمس السبت، نظم العشرات من اهالي قضاء الرفاعي، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإعفاء القائممقام من منصبه وتعيين آخر بدلاً عنه من قبل المحافظ المؤقت عبد الغني الاسدي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين نظموا مسيرة احتجاجية وصولاً إلى مبنى الإدارة المحلية، ليعلنوا رفضهم لقرار تعيين قائممقام جديد للقضاء بدلا من كاظم الفياض القائممقام المعفي من منصبه.

وبين أن المتظاهرين رفعوا شعارات متعددة أبرزها "نعم للنزيه.. سيد كاظم الفياض"، فيما رفعوا لافتات بالضد من القائممقام الجديد عمار الركابي "مرفوض من ابناء مدينة الرفاعي".