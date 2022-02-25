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صور.. متطوعون ينظفون ضفاف نهر دجلة في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-25T20:36:16+0000
صور.. متطوعون ينظفون ضفاف نهر دجلة في الموصل

شفق نيوز/ استجابة لدعوات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انخرط عشرات المتطوعين، يوم الجمعة، بحملة تنظيف ضفاف نهر دجلة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وكانت بغداد ومحافظات أخرى قد شهدت حملات مماثلة.

وقال محمد مسعود مسؤول الحملة في الموصل لوكالة شفق نيوز، إنهم رفعوا اليوم أكثر من 200 كيس قمامة خلال ساعات من العمل.

وأشار إلى أنهم سيواصلون حملة التنظيف في باشطابيا المطلة على دجلة كونها معلم أثري مهم، مردفا بأن الحملة ستتواصل أسبوعيا لتشمل مرافق اثرية اخرى مطلة على نهر دجلة.

وأضاف أن الحملة تأتي في محاولة لإيصال رسالة إلى الحكومة العراقية حول ضرورة الاهتمام بضفاف النهر وتأهيلها لتكون مقصد العوائل العراقية بشكل عام والموصلية بشكل خاص.

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