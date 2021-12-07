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صور.. لوح كلكامش والكبش السومري يعودان لـ"بلاد الرافدين"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T07:53:41+0000
صور.. لوح كلكامش والكبش السومري يعودان لـ"بلاد الرافدين"

شفق نيوز/ استعاد العراق، يوم الثلاثاء، لوح حلم كلكامش والكبش السومري الأثري، التي فقدت مع آلاف الآثار القيّمة.

ولوح حلم كلكامش "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة كلكامش" الشعرية.

وتمت سرقته من العراق سنة 1991 والتداول به في المزادات العالمية وفي عام 2007، تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي.

وفي عام 2019، صادرته وزارة العدل الأمريكية ووضع في متحف الكتاب المقدس بواشنطن.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إن "هناك تعاوناً كبيراً لإعادة القطع الأثرية حيث نشهد حقبة جديدة في هيئة الآثار والتراث لاعادة آثارنا وبالتعاون من المؤسسات الأخرى"، مبيناً أن "هناك وعياً للاهتمام بالآثار".

وأضاف أن "هناك جهوداً كبيرةً يقوم بها العاملون في هيئة الآثار والتراث والمؤسسات الحكومية الأخرى كوزارة الخارجية وسفاراتنا في العالم التي أفضت إلى إعادة آلاف القطع الأثرية وأهمها إعادة لوح كلكامش والكبش السومري".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف؛ إن "دبلوماسية الاسترداد تعيد أكثر من 17500 قطعة أثرية خلال هذا العام".

ووصفت اليونسكو عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وكلاهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تزود البلدين بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

وكلكامش ملك تاريخي لدولة الوركاء السومرية، وبطل مهم في ميثولوجيا بلاد الرافدين القديمة وبطل ملحمة كلكامش الشهيرة.

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