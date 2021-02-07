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(صور) لليوم الثالث تواليا.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-07T13:34:09+0000
(صور) لليوم الثالث تواليا.. متظاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات

شفق نيوز/ عاد متظاهرو ذي قار لليوم الثالث على التوالي إلى قطع جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "متظاهري ساحة الحبوبي قاموا بقطع جسر الحضارات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي منذ عدة أشهر".

وأضاف، أن "المحتجين هددوا بتصعيد الإجراءات مستقبلا اذا لم يجدوا حلا عاجلا لقضية العراقي".

وسقط ثلاثة جرحى في تظاهرات الجمعة الماضية بساحة الحبوبي نتيجة حصول اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما اقدم المتظاهرون على غلق الجسر يوم أمس، لكن تدخل الجيش بمفاوضات مع الطرف المتظاهر أدى لإعادة افتتاح الجسر.

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