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صور.. للمرة الأولى منذ 4000 عام.. إنارة زقورة أور الأثرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-02T06:14:00+0000
صور.. للمرة الأولى منذ 4000 عام.. إنارة زقورة أور الأثرية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة متحف الناصرية الحضاري، يوم الثلاثاء، عن إنارة مدينة أور الاثرية، ضمن الاستعدادات الخاصة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق والتي تشمل المدينة ايضاً.

​​​​​​​ومدينة "أور" الأثرية، كانت عاصمة الدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وبحسب المرويات الدينية هي مكان ولادة النبي إبراهيم الخليل عام 2000 قبل الميلاد.

وتضم المدينة أيضا، الزقورة (معابد للآلهة) الأثرية، ومعبد للآلهة إنّيانا آلهة القمر‎، حسب ما ورد في أساطير الميثولوجيا السومرية.‎

وقال مدير عام متحف الناصرية عامر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، أن "الجهود الحكومية استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس دفعت بإنارة زقورة أور الاثرية للمرة الأولى في التاريخ منذ تأسيسها قبل 4000 سنة".

وبين، أن "الاستعدادات لزيارة البابا والتي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل وصلت مراحل الإنجاز فيها الى أكثر من 95%"، مؤكدا أن "الناصرية ستكون بحلة جديدة لاستقباله".

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق بين 5 و8 مارس/آذار الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق للبلاد.

ويتسم العراق بتعدد الأعراق والديانات، إذ يأتي المسيحيون كثاني أكبر ديانة بحوالي 450 ألف شخص، وفقا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة قبل الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

وهاجر الكثير من مسيحيي العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى هربًا من الاضطرابات الأمنية واستهدافهم في بعض الأحيان من قبل تنظيمات إرهابية وعلى رأسها "القاعدة" و"داعش".

 

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